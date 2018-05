Zon moet wijken voor onweersbuien [update]

ASSEN - De komende avond kan het plaatselijk flink tekeergaan. Het KNMI heeft code geel uitgeroepen voor onder andere Drenthe.

Momenteel is het in Zuidoost-Drenthe al bal: de zon heeft plaatsgemaakt voor harde regen en onweer.Het KNMI waarschuwt voor een paar stevige onweersbuien, mogelijk met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast. Verder zijn bij de buien zeer lokaal hagelstenen met een doorsnee van rond de twee centimeter mogelijk.In Schoonebeek wordt melding gemaakt van wateroverlast bij een eetcafé, en in Borger zijn al flinke hagelstenen gevallen:Ook zijn er meldingen van wateroverlast in Drouwen en Borger. De brandweerkorpsen van Gieten en Borger zijn uitgerukt om het water weg te pompen. Delen van Borger zijn afgesloten omdat het water daar te hoog staat.Later op de avond verdwijnen de buien weer, volgens het weerinstituut.