Sweel-WKE'16 gestaakt na hartinfarct scheidsrechter

VOETBAL - De wedstrijd tussen Sweel en WKE'16 in de 4e klasse D is zondag na ruim een half uur gestaakt. De dienstdoende scheidsrechter werd getroffen door een hartinfarct.

Op het warme sportpark Alterbarg in Zweeloo werd arbiter Assen gedurende de eerste helft onwel. "Het leek aanvankelijk mee te vallen, maar later kreeg hij last van tintelingen in zijn arm. Daarop is 112 ingeschakeld", zegt Ronald Oldenburger namens WKE'16.Terwijl de ambulance onderweg was, kreeg de scheidsrechter een hartinfarct. Oldenburger: "Gelukkig waren veel mensen aanwezig die konden reanimeren. Dat is zijn redding geweest."De leidsman werd na de reanimatie en het succesvol inzetten van de AED naar het ziekenhuis in Emmen vervoerd. Hij is inmiddels gedotterd.Op het moment van staken stond kampioen WKE'16 voor (0-1). Ondanks dat er een vervangende scheidsrechter aanwezig was, wilden beide ploegen niet meer verder spelen.