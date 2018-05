FC Assen degradeert, Rolder Boys gaat nacompetitie spelen

VOETBAL - FC Assen is vanmiddag gedegradeerd uit de 1e klasse F na een afgetekende 3-0 nederlaag bij GRC Groningen. Rolder Boys speelde met 5-5 gelijk bij Noordster en gaat de nacompetitie in.

Voor aanvang van de laatste speelronde was FC Assen de rode lantaarndrager met een achterstand van twee punten op Rolder Boys. Doordat het doelsaldo van de Roldenaren veel beter was, moest de ploeg van trainer Harold Wekema zelf winnen en hopen op een verlies van Rolder Boys om directe degradatie te voorkomen.In de uitwedstrijd tegen GRC Groningen, dat zelf ook nog niet veilig was, startte FC Assen slecht. Al na vijf minuten spelen kon centrale verdediger Robin van Linschoten ongehinderd inkoppen uit een corner: 1-0.De Assenaren konden af en toe een speldenprikje uitdelen, maar keeper Gerald van Nieff stond paraat. Halverwege de eerste helft kwam GRC op een 2-0 voorsprong toen Cedwin Tel een mooie aanval door het midden van het veld afrondde.Na rust trok FC Assen het initiatief naar zich toe, maar het waren de Groningers die hiervan wisten te profiteren. Een snelle counter werd koelbloedig afgerond door Davy Wilkens: 3-0.Ondanks dat de Assenaren het bleven proberen was de grootste kans voor de 42-jarige Bas Lulofs. De assistent-trainer van GRC, die nog regelmatig de voetbalschoenen aantrekt, stiftte de bal net voor het doel langs. FC Assen werd in de slotfase nog een keer gevaarlijk toen Mohamed Aref vanuit een moeilijke hoek op de paal schoot.Na twee promoties op rij is de degradatie voor FC Assen nu een feit. De ploeg gaat volgend seizoen verder in de tweede klasse.Rolder Boys gaf in de uitwedstrijd tegen Noordster zowel een 0-3 als een 3-5 voorsprong uit handen. Ook een overwinning was echter niet genoeg geweest om zich veilig te spelen.De Roldenaren beginnen de nacompetitie zondag 3 juni met een thuiswedstrijd tegen VV Valthermond. De ploeg van trainer Jan Korte moet drie rondes overleven om zich te handhaven.