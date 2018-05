Verkeerslicht Nijensleek is teruggebracht

NIJENSLEEK - Het verkeerslicht dat vannacht werd meegenomen door een aantal jongeren is weer terecht. Dat laat Jan Derk Bremmer van Save Traffic Nederland weten.

Waar het verkeerslicht is geweest is niet bekend. "Er stond geen afzender bij. Hij is langs de weg gedumpt, niet ver van waar het verkeerslicht eerder stond", laat Bremmer weten.Het verkeerslicht stond aan de Hoofdweg, waar op dit moment aan de weg wordt gewerkt. "Afgelopen nacht hoorde iemand die naast het verkeerslicht woont rumoer. Hij zag hoe een groepje jongeren met fietsen de lamp losmaakten en op de grond legden", weet Bremmer.