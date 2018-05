Deel dit artikel:











Teleurstelling voor Khan na knappe kwalificatie Walid Khan valt uit (foto: Max de Vries)

MOTORSPORT - Walid Khan heeft zijn uitstekende kwalificatie op het circuit van Donington Park geen passend vervolg kunnen geven. De coureur uit Emmen behoorde bij de eerste uitvallers.

Khan had een dag eerder de zevende startplaats gegrepen, goed voor de derde startrij. Het was tot nu toe de beste startplaats in zijn nog jonge carrière. De race liep een dag later echter uit op een teleurstelling. Khan moest al rap de witte vlag hijsen. Hij kwam zelfs niet tot een volledig rondje over het circuit.



De race werd gewonnen door de Spaanse klassementsleider Ana Carasco. De Zuid-Afrikaan Dorren Loureiro eindigde als tweede, op 4,6 seconde.



Elfde plaats

Khan verzamelde op zijn Kawasaki Ninja 400 tot nu toe 22 punten. De jonge Drent bezet de elfde positie in het klassement.