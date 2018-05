Krijgt Assen een nieuwe 3e divisionist: Achilles 1894 bekroont seizoen met periodetitel

VOETBAL - De titel ging aan de neuzen van zondaghoofdklasser Achilles 1894 voorbij, maar op de laatste speeldag van het seizoen bekroonde de formatie van trainer Paul Weerman een prima seizoen toch nog met een prijs: de derde periodetitel.

Winst op eigen veld tegen Alphense Boys was geboden voor de Assenaren, maar dat viel niet mee. De gasten konden vrijuit voetballen en deden dat ook. Goed aan de bal, met een prima veldbezetting en vaardige spelers al bleven gevaarlijke situaties voor de goal van Achilles-doelman Morten Otto uit.Ook Achilles 1894 werd nauwelijks gevaarlijk in het eerste bedrijf. De hitte speelde overduidelijk parten.Halverwege de tweede helft brak Ids Hannema de ban. Een prima combinatie tussen Wouter van der Molen en Stijn Bosma werd door Hannema droog en hard afgerond: 1-0. Stan Haanstra kreeg kort na de openingsgoal een grote kans op de 2-0 maar zijn schot ging voorlangs. Daardoor bleef het spannend, al beperkte Alphense Boys de dadendrang voornamelijk tot het hebben van de bal. Ruim tien minuten voor tijd counterde Achilles 1894 naar 2-0. Een diepe bal op Haanstra werd verkeerd ingeschat door Alphense Boys-doelman Tim van de Linden. De aanvaller van de thuisclub passeerde de keeper, zette voor en invaller Cristian Cabrera Ortega liep de bal over zijn eigen doellijn.Door het winnen van de 3e periodetitel is Achilles 1894 nog vier duels verwijderd van promotie naar de 3e divisie. In de eerste ronde van de nacompetitie moeten de Assenaren zien af te rekenen met Halsteren (donderdag uit en zondag thuis). Daarna wacht in de eventuele finale de winnaar van de confrontatie tussen Hollandia en Be Quick 1887.