Eindsprint LEO en Gieten goed voor periodetitel

VOETBAL - LEO heeft een prachtige slotdag in de derde klasse B achter de rug. De club uit Loon verzekerde zich dankzij een 2-4 overwinning bij Actief van de derde periodetitel.

En dat terwijl LEO in Paterswolde vooral tegen degradatie vocht. Door de zege in de afsluitende speelronde sluit het team van trainer Heiko van den Berg de competitie af op de tiende plek. Bovendien mag LEO als toetje om promotie spelen.In de eerste ronde wacht een dubbele confrontatie met Emmeloord, de nummer twaalf uit de tweede klasse L. FC Zuidlaren, dat in de derde klasse B met 1-2 verloor van ASVB, gaat de nacompetitie in om degradatie te ontlopen.Evenals LEO greep ook Gieten de laatste periode, maar dan in de derde klasse C. De nummer vijf van de ranglijst zette het duel met CEC uit Emmer Compascuum in een 4-1 zege om. In de strijd om promotie is Ruinerwold de eerste opponent.