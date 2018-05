Voor in de agenda: het complete nacompetitieschema zondagvoetbal

VOETBAL - Ook voor de zondagvoetballers is de reguliere competitie afgelopen.

26 Drentse clubs komen in actie in de nacompetitie voor promotie en 12 clubs uit onze provincie moeten via het toetje het vege lijf zien te redden.Hieronder het overzicht van de nacompetitie voor de zondagclubs:Donderdag 31 mei:Gemert - Be Quick 1887Hollandia - Quick 20Halsteren - Achilles 1894Silvolde - GOESReturns op zondag 3 juniwinnaars door naar finaleronde (ook weer dubbele ontmoeting)Deze finaleronde ziet er als volgt uit:winnaar Achilles 1894/Halsteren - winnaar Quick'20/Hollandiawinnaar Silvolde/Goes - winnaar Gemert/Be Quick 1887donderdag 31 mei, 1e ronde:1. Legmeervogels - JOS/Watergraafsmeer2. TOP - Rood Wit3. WVV - VV Emmen4. Nieuwekerk - VOC5. Bekkerveld - Geldrop6. Rohda Raalte - NEC(enkel duel, winnaars naar 2e ronde, die zondag 3 juni wordt gespeeld)zondag 3 juni, 2e ronde:A. winnaar 2 - winnaar 3B. Hoogland - Longa'30C. winnaar 1 - ChevremondD. HVCV - DHCE. winnaar 4 - BVC'12F. Juliana'31 - DEMG. SWZ Sneek - winnaar 6H. Alcides - winnaar 5zondag 10 juni, 3e ronde:I. winnaar B - winnaar AJ. winnaar C - winnaar DK. winnaar F - winnaar EL. winnaar H - winnaar Gfinaleronde 17 juni:winnaar L - winnaar Kwinnaar I - winnaar Jzondag 3 juni, 1e ronde:1. Rolder Boys - Valthermond2. LAC Frisia 1883 - Oerterp3. Stadspark - Dedemsvaart4. Beilen - Hoogezandzondag 10 juni, 2e ronde:A. winnaar 2 - winnaar 4B. winnaar 1 - winnaar 3zondag 17 juni, finale:C. winnaar A - winaar Bzondag 3 juni, 1e ronde:1. GSAVV Forward - Oldemarkt2. Amicitia VMC - Bolsward3. Akkrum - Groninger Boys4. Lewenborg - DIO Oosterwolde5. Ruinerwold - Gieten6. Emmeloord - LEO7. Dalen - Veendam 18948. Annen - CECzondag 10 juni, 2e ronde:A. winnaar 2 - winnaar 4B. winnaar 1 - winnaar 3C. winnaar 6 - winnaar 8D. winnaar 5 - winnaar 7zondag 17 juni, finale (winnaars volgend jaar in 2e klasse):E. winnaar A - winnaar BF. winnaar C - winnaar D3 juni, 1e ronde (winnaars naar finaleronde):1. Zwaagwesteinde - Warga2. Dronrijp - Harlingen3. Protos - FC Zuidlaren4. HOC - Siddeburen5. Westerwolde - OVC '216. De Blesse - Musselkanaal7. Bakkeveen - Wijster8. SV Bedum - UDIROS9. Engelbert - Ruinenzondag 10 juni, finales:A. Read Swart - winnaar 1B. TLC - winnaar 3C. FVV - winnaar 9D. Titan - winnaar 4E. Oldeholtpade - winnaar 5F. winnaar 2 - winnaar 8G. winnaar 6 - winnaar 73 juni, 1e ronde (enkele wedstrijd):1. Langweer - Oldeboorn2. IJhorst - Gasselternijveen3. Uffelte - Zwartemeerse Boys4. DWZ - Zevenhuizen5. THOS - Pekelder Boys6. HHCombi - Groen Geel7. Zandpol - RKO8. Deinum - Zandhuizenwinnaars van deze wedstrijden gaan naar finaleronde, ook weer 1 wedstrijd, op 10 juni. Deze finaleronde ziet er als volgt uit:1. winnaar 8 - ONB2. Aengwirden - Stanfries3. winnaar 4 - SVMH4. Scheerwolde - winnaar 75. winnaar 6 - Alteveer6. VIOS - winnaar 37. Wedde - Valther Boys8. VWC - winnaar 19. winnaar 2 - BEW10. FC Amboina - winnaar 5(winnaars volgend seizoen in 4e klasse)