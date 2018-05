Deze Drentse clubs werden kampioen

VOETBAL - De reguliere competitie in het amateurvoetbal zit erop. Drenthe levert dit seizoen tien kampioenen, 26 clubs mogen nog dromen van promotie via de nacompetitie en acht Drentse clubs zijn gedegradeerd.

De uitzending van Onze Club met de 10e kampioen van Drenthe: SC Elim

Veenhuizen is kampioen en keert terug in derde klasse

Champagnedouche voor Hoogersmilde-coach Schuur na titel

​KSC zonder te spelen kampioen, met dank aan Gasselternijveen

Hieronder de Drentse clubs die het afgelopen seizoen kampioen werden:Alcides was misschien wel de grootste favoriet in de 1e klasse F van het zondagvoetbal, maar Hoogeveen beschikte over de langste adem. In een rechtstreeks gevecht, in Meppel, deelde Hoogeveen een paar weken geleden al een forse tik uit. Vorige week ging Alcides lelijk in de fout door op eigen veld met 3-0 te verliezen van Noordster, waardoor Hoogeveen door een 2-0 zege bij Berkum kampioen werd. Na vier seizoenen keren de blauwhemden terug in de hoofdklasse. Marco Hartman, de spits van Hoogeveen, kroonde zich ook nog eens tot de topschutter in de 1e klasse F met 31 doelpunten.Nog nooit acteerde GOMOS in de 1e klasse, maar volgend seizoen gaat het toch echt gebeuren. De formatie uit Norg promoveert voor de derde keer in vier jaar. Een prachtige prestatie van trainer Wim Bakering en zijn manschappen. SC Stadspark, de ploeg van Assenaar Germain Beck, stond lang bovenaan maar kon op eigen veld GOMOS niet stuiten. De Drentse club won in Groningen met 1-3. Het betekende de nekslag voor Stadspark. GOMOS maakte het karwei op de voorlaatste speeldag af, op eigen veld tegen MKV'29. In deze 2e klasse K krijgt ook Roden-spits Enrico Wardenier nog een speciale vermelding, want hij werd topschutter met liefst 36 goals (voor de volledigheid: Roden maakte er in totaal 69).VKW maakte de favorietenrol in de 2e klasse L volledig waar. De ploeg van scheidend trainer Jan Wielink degradeerde vorig jaar uit de 1e klasse F en had dit jaar eigenlijk maar één concurrent: vv Beilen. Die club hield het lang vol, maar verspeelde de titelkansen op een warme zomerdag in Coevorden. Na elf zeges op rij bleek Germanicus met 2-0 te sterk. VKW bleef winnen onder aanvoering van topscorer Anjo Willems (29 treffers) en greep vorige week op eigen veld de titel door met 4-0 te winnen van Raptim.Het was een geweldig seizoen voor SC Elim, want in januari won de zaterdagvierdeklasser al het prestigieuze Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en op de allerlaatste speeldag, diep in blessuretijd, pakten de roodhemden ook de titel in de 4e klasse E. Dat was min of meer ook wel verwacht, maar de tegenstand van Achilles 1894 bleek enorm. De Assenaren gaven echter tegen Tiendeveen een 3-0 voorsprong (eindstand 3-3) en Elim een 3-1 voorsprong (eindstand 3-5) uit handen. Elim en Achilles 1894 hadden op de laatste speeldag, gisteren, evenveel punten al had Elim wel een veel beter doelsaldo. Een nipte zege zou dus volstaan voor de formatie van trainer Jan-Otto Benjamins. Die zege kwam er, maar wat kostte het bloed, zweet en tranen. Pas in de 98e minuut schoot Joey Gritter de 2-1 binnen tegen Helpman. Elim scoorde in 22 wedstrijden overigens 115 keer. Topschutter werd Mike Doldersum met 34 treffers, maar ook Jarno Prijs (25 goals) en Hermann Klomp (21 goals) hadden een groot aandeel in de productie.WKE'16 vierde vorige week zondag voor het tweede seizoen op rij een groot feest. De zondagclub uit Emmen werd met redelijke overmacht kampioen van de 4e klasse D. Met 20 zeges en vijf gelijke spelen bleken de oranjehemden te sterk voor naaste belager Titan, die het nog lang volhield maar op eigen veld aan het begin van deze maand met 5-2 verloor van de club uit Emmen. WKE'16 kende dit seizoen in Berend Oosting de oorspronkelijke trainer, maar die stopte halverwege het seizoen (de combinatie voetbal/werk bleek te veel van het goede). Het seizoen werd afgemaakt door Hans Kamphuis. Topschutter van WKE'16 en de 4e klasse D werd Ferdy Poelman met 38 goals. De laatste wedstrijd van het seizoen kende een vervelende afloop. Vanwege het onwel worden van de scheidsrechter werd Sweel - WKE'16 al na een half uur gestaakt.Na een seizoen afwezigheid keert Veenhuizen weer terug in de derde klasse. De ploeg. De titel was zonder twijfel verdiend te noemen. De blauwhemden verloren slechts twee keer in de Friese 4e klasse C. Aan het einde van de rit had Veenhuizen liefst 13 punten meer dan de nummer 2 in de stand, Ropta Boys. Theo Hoogeveen werd met 18 treffers topschutter van de club én van de competitie.Net als WKE'16 werd Hoogersmilde ongeslagen kampioen. De ploeg van trainer Marcel Schuur pakte in 20 duels 54 punten en bleef met dat aantal VWC, de nummer 2, ruimschoots voor. De ploeg uit Munnekeburen eindigde net als HHCombi op 40 punten. Na de degradatie van vorig jaar kon er dus nu weer gefeest worden. De titel was al op 6 mei een feit.Bareveld had grootse plannen dit seizoen. De eerste kampioen van Drenthe was na een aantal duels de doelstelling. Logisch, want de formatie van trainer Peter Tempel declasseerde de ene na de andere opponent. Toen naaste concurrent Wedde in Bareveld, in oktober, met 6-1 werd verslagen werd het kampioenschap eigenlijk al gevierd. Maar Wedde kwam terug en Bareveld liet steken vallen. Het dreigde nog volledig mis te gaan voor Bareveld toen Wedde de koppositie overnam, maar het herstel kwam net op tijd. Vorige week mocht Bareveld de platte kar op na de 7-0 zege op BNC.De eretitel 'eerste kampioen van Drenthe, ging dus niet naar Bareveld maar wel naar SC Angelslo. De zaterdagvijfdeklasser pakte op 21 april de titel door de enige overgebleven concurrent Nieuw Balinge met 4-0 te verslaan. Uiteindelijk pakte de club 61 punten uit 22 wedstrijden. De enige nederlaag werd, hoe kan het ook anders, een week na het kampioenschap geleden bij Erica'86. Na de pijnlijke degradatie uit de 4e klasse een jaar geleden keert SC Angelslo dus weer terug op dat niveau.De kampioen met de mooiste rapportcijfers is KSC uit Schoonoord. 22 wedstrijden gespeeld, 64 punten, één keer gelijkgespeeld en 102 goals gescoord. Bovendien eindigde de club uit Schoonoord alle periodes bovenaan. Het zijn prachtige cijfers voor de ploeg van trainer Johan Hollen. De voorsprong van de kampioen op de concurrenten is ook in geen enkele klasse groter dan in deze klasse: 17 punten. KSC bleek simpelweg te goed voor deze klasse en mag het na één seizoen afwezigheid na de zomer weer laten zien in de 4e klasse.26 Drentse clubs mogen nog dromen van promotie via de nacompetitie. 26 Drentse clubs mogen nog dromen van promotie via de nacompetitie. Dat zijn: De Weide, LTC, Achilles 1894 zaterdag, Achilles 1894 zondag, CSVC, MSC zaterdag, Nieuw Balinge, Alcides, vv Emmen, Beilen, Valthermond, FC Amboina, Annen, LEO, Dalen, CEC, Gieten, Titan, Protos, HOC, Ruinen, Uffelte, HHCombi, VIOS, Gasselternijveen en Zandpol.Twaalf clubs uit onze provincie gaan de komende weken strijden in de nacompetitie om klassebehoud. Dat zijn ONR, BSVV, FDS, Sweel zaterdag, HZVV, Rolder Boys, Ruinerwold, FC Zuidlaren zondag, Wijster, Valther Boys, Zwartemeerse Boys en BEW.SCN, NWVV, FC Assen, Raptim, Actief, HODO, Weiteveense Boys en Old Forward hebben dit jaar weinig reden tot vreugde. Deze acht Drentse clubs degradeerden.