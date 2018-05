Zoektocht naar vermiste Engelse militair in Ruinerwold gaat deze week verder

RUINERWOLD - Defensie doet deze week een nieuwe poging om de stoffelijke resten van een Britse militair te vinden in een weiland in Ruinerwold.

Een eerdere poging, een jaar geleden, leverde niets op. Maar er zijn nieuwe gegevens die de kans op het vinden van de stoffelijke resten vergroten. En dus volgt er een nieuwe poging.Het lichaam is vermoedelijk van sergeant Philip John Greenmon. Greenmon maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de bemanning van een Halifax bommenwerper. Het vliegtuig was op weg naar Berlijn om een bombardement uit te voeren, maar werd op 29 december 1943 door een Duitse jager bij Ruinerwold neergehaald.Het verhaal van de zoektocht begint bij Jan Postma. Toen woonachtig op een boerderij in Ruinerwold. Hij kreeg de opdracht van de Duitse bezetter om het lichaam van het bemanningslid in 1943 te begraven in een bomkrater.Over het lichaam zou een onderdeel van het vliegtuig zijn gelegd. De andere zes bemanningsleden zijn begraven op het kerkhof van Ruinerwold.Postma heeft altijd met het verhaal rondgelopen. Op initiatief van de familie Postma is een zoektocht gestart. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van gegevens die door de Engelsman Paul Skelly zijn verzameld.De moeder van Paul Skelly was getrouwd met Philip John Grreenmon, toen hij werd neergehaald. Skelly heeft een boek geschreven over de bemanning van deze Halifax bommenwerper.Een eerste poging een jaar geleden leverde niets op. Maar luitenant Patric van Aalderen van de Bergings- en Identificatiedienst van Defensie ziet nieuwe mogelijkheden.Met behulp van oude luchtfoto's is een nieuwe plek gevonden. Een plek vlakbij de eerste zoekplaats. In alle stilte is vorig jaar met speciale apparatuur en een grondradar nieuw onderzoek gedaan in het perceel. Uit dat onderzoek kwam een nieuwe plek naar voren waar een bomkrater zou moeten zitten. En volgens Van Aalderen is de kans heel groot dat daar de stoffelijke resten liggen.Maar 100 procent zekerheid is er niet. Alleen door een nieuwe graafpoging te doen is het mogelijk om er achter te komen of het ook klopt. Jan Postma, inmiddels in de negentig, heeft geholpen bij het bepalen van de plek. Hij kan, ondanks dat het al lang geleden is, nog heel goed uitleggen waar het ongeveer moet zijn geweest.De bergings- en identificatiedienst van Defensie doet dit soort opgravingen regelmatig. In Nederland zijn nog tientallen ongeïdentificeerde lichamen, waar de dienst de identiteit bij probeert te zoeken.Voor Jan Postma is maar één ding belangrijk. Hij wil graag dat sergeant Philip John Greenmon een plaatsje krijgt op het kerkhof, naast de andere bemanningsleden. Deze week zullen we weten of er iets gevonden wordt.