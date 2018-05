Deel dit artikel:











26 doelpunten, de 10e Drentse kampioen, degradant ACV en een jubilaris in Onze Club Bekijk hier de uitzending van Onze Club

VOETBAL - Dit weekend stond de laatste reguliere speelronde in het amateurvoetbal op het programma en vielen in enkele klassen nog beslissingen in de strijd om het (periode)kampioenschap en tegen degradatie. Onze Club was bij vijf beslissende wedstrijden aanwezig. In die vijf duels vielen liefst 26 doelpunten.





Ook was hét amateurvoetbalprogramma aanwezig bij Quick Boys - ACV. De Assenaren deden wat ze doen moesten, maar het was niet voldoende om degradatie uit de 3e divisie te voorkomen.



Assen raakt dus haar 3e divisionist op zaterdag kwijt, maar krijgt er mogelijk op zondag één terug. Achilles 1894 pakte vandaag namelijk de 3e periodetitel in de hoofdklasse.



Noordscheschut moest winnen in de 1e klasse E op zaterdag om niet te degraderen. Op eigen veld was Drachtster Boys een lastige opponent.



De vijfde en laatste wedstrijd is Old Forward - De Blesse. Old Forward vierde afgelopen viert dit weekend het 120-jarig bestaan. Een mijlpaal natuurlijk, maar het feest zou toch in een klein dompertje eindigen als de hoofdmacht van de een-na-oudste club van Drenthe vandaag zou degraderen uit de 4e klasse.



