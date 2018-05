Assen weer wakker na 'verbroederende' Amerikaanse Droom

ASSEN - De vlaggen zijn gestreken, de deur is op slot en het Vrijheidsbeeld vertrekt. Na zeven maanden is tentoonstelling The American Dream van het Drents Museum afgelopen weekend afgesloten.

Anders dan bij andere tentoonstellingen stond de Drentse hoofdstad langer dan een half jaar volledig in het teken van de Amerikaanse droom. Projectleider Miranda Bolhuis van Cultureel Hart Assen blikt tevreden terug op de afgelopen maanden."Op allerlei gebieden heeft het iets opgebracht. Natuurlijk voor de horeca, ondernemers en de gemeente, maar ook onderling met alle culturele partners. Het klinkt misschien gek, maar we hebben er veel van geleerd en het heeft ook verbroedering gebracht. Als een olievlek spreidde het zich uit over heel Assen", vertelt Bolhuis.Naast de tentoonstelling, die volgens de eerste schatting zo'n 130.000 bezoekers trok, werden veel andere activiteiten georganiseerd. De tentoonstelling werd groots geopend, het Drents archief kwam met een eigen tentoonstelling over 'de Drentse droom' en aan de Vaart verrees een metershoog 'Drents' Vrijheidsbeeld.Zo'n succes smaakt naar meer, al zal Assen het eerst even zonder thema moeten gaan doen. Bolhuis: "Er zullen heel binnenkort weer gesprekken zijn, waarin we eerst eens gaan evalueren. Zo'n groot project moet je een tijdje van tevoren plannen."De komende tijd wordt The American Dream afgebroken. De tentoonstelling maakt plaats voor een nieuwe. Iran: bakermat van de beschaving is vanaf 17 juni in het Drents Museum te zien.