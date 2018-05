Stelling: Ik smeer mij goed in tegen de zon

ASSEN - Zonnebrandsprays met factor 30 bieden niet allemaal de beloofde bescherming. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond.

In totaal zijn vijftien sprays getest. Twee daarvan (van respectievelijk het merk Australian Gold en Lucovitaal) bleven steken op een factor 15 en 19. Ook Lovea krijgt een onvoldoende, omdat het niet genoeg beschermt tegen uv-A-straling."Helaas kunnen consumenten niet altijd blind vertrouwen op de factor die op zonnebrandsprays staat. Dit is kwalijk omdat consumenten dat lastig zelf kunnen controleren. Ze denken goed beschermd te zijn, maar verbranden alsnog. Een te lage factor kan op korte en op lange termijn schade toebrengen aan de huid'', zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.