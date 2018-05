Politie Emmen vindt geen pamfletten, doet wel onderzoek

EMMEN - De politie in Emmen laat weten dat agenten in de wijken Angelslo en Emmerhout geen pamfletten hebben aangetroffen met discriminerende teksten.

Wel werd er een melding gedaan door iemand die gehoord had dat er pamfletten hingen, maar na controle zijn die niet gevonden.Lokaal raadslid Jeroen Mulder van de PvdA zette gisteren een foto op Twitter van één van de pamfletten. "Ik kreeg die foto van iemand uit mijn kennissenkring toegestuurd. Zelf heb ik ze niet zien hangen, maar mocht ik er eentje zien dan zou ik het als eerste reactie direct weghalen", vertelt Mulder.Op het pamflet op de foto worden diverse bevolkingsgroepen onder meer opgeroepen om 'op te rotten naar uw eigen land' en is ondertekend met een aantal hashtags die verwijzen naar de PVV en Henk Kuipers van motorclub No Surrender.Raadslid Mulder weet zeker dat de PVV er in ieder geval niets mee te maken heeft. "Ik ga ervan uit dat de PVV zich van dit soort zaken distantieert."De politie is op zoek naar mensen die een pamflet in hun bezit hebben of hebben verwijderd.