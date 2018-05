Deel dit artikel:











Het Pauperparadijs 36 keer te zien in Carré Het Pauperparadijs gaat naar Amsterdam (foto: RTV Drenthe)

AMSTERDAM - Het Pauperparadijs is deze zomer 36 keer te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Tijdens de perspresentatie werd bekend dat de succesvolle voorstelling, die de afgelopen twee zomers in Veenhuizen was, een week langer in het theater staat.





Volgens De Ket is het verhaal van Het Pauperparadijs, dat zich afspeelt in de negentiende eeuw, nog altijd actueel. De Ket: "De plannen van de VVD om de bijstand af te schaffen laten zien dat er nog steeds wordt gedacht: 'armoede is eigen schuld dikke bult'. Het is een geschiedenis waar we nog steeds niet van willen leren.''



Het Pauperparadijs is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Suzanna Jansen. Volgens scriptschrijver en regisseur Tom de Ket wordt het stuk flink aangepast. Het decor ter grootte van een voetbalveld moet nu naar "een postzegel die Carré heet''.