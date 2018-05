Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 28 mei In Ruinerwold gaat gezocht worden naar een Britse militair (foto: archief RTV Drenthe)

Leren rijden op een tractor zonder de openbare weg op te gaan. Dat kan sinds kort in Emmen en Meppel op het Terra MBO. Daar hebben ze nu een unieke tractorsimulator. Verder in het nieuws in een minuut: oplichting via internet, steeds meer ondernemers in Drenthe zijn slachtoffer. En er gaat weer gezocht worden naar een Britse militair in Ruinerwold.