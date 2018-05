'Driekwart boeren wil geen zonnepark op landbouwgrond'

ASSEN - Driekwart van de Nederlandse boeren en tuinders wil geen aanleg van zonneparken op landbouwgrond. Verrommeling van het landschap, stijgende grondprijzen en druk op de voedselproductie zijn daarvoor de voornaamste redenen.

Dat blijkt uit een onderzoek van LTO Nederland , dat werd gehouden onder 1.105 boeren.Veel boeren en tuinders zijn tegen, maar vrezen desondanks dat het ontwikkelen van zonneparken in landbouwgebied niet meer tegen te houden is. Hoogwaardige landbouwgrond moet volgens tegenstanders van de zonneparken gereserveerd blijven voor voedselproductie.Liever willen de boeren die tegen de zonneparken zijn, dat zonnepanelen op daken worden aangebracht. Grond in Nederland is volgens hen te schaars en te kostbaar.Voorstanders van de zonneparken zien juist kansen als er zonnepanelen op hun grond komt. Zo kan de boer een aardig zakcentje verdienen met verhuur van zijn land. Een deelnemer aan de enquête zegt dat 15 hectare jaarlijks wel 200.000 euro aan huur kan opleveren. Ook zijn er boeren die vinden dat agrariërs moeten bijdragen aan duurzame energie.Hoewel veel boeren tegen zijn, voorziet ruim de helft van de ondervraagden dat de ontwikkeling van zonneparken in landelijk gebied niet tegen te houden is. Wel meent 85 procent van de ondervraagden dat de overheid grenzen moet stellen aan de uitrol van zonneparken."Anders wordt de landbouwgrond weggeconcurreerd door energiemaatschappijen, dat moeten we voorkomen", stelt één van de deelnemers.