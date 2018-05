Deel dit artikel:











Soort van de maand: wat weet jij over de veldleeuwerik Wat weet jij over de veldleeuwerik? (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

In de maand mei zetten wij samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Natuurmonumenten de veldleeuwerik in het zonnetje. Deze plattelandsbewoner heeft het zwaar en is sinds 1960 in enorme aantallen afgenomen. Maar wat weet jij over de veldleeuwerik? Test je kennis hier.