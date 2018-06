Toen de TT nog door Hooghalen ging

MOTORSPORT - "Het heeft de vorige week in de hoofdstad van Drenthe en naaste omgeving gedaverd van motorgeronk. (...) Zaterdag werden in Assen de jaarlijksche motorsnelheidswegwedstrijden gehouden, bekend onder de naam van Nederlandsche TT-races." Het was 1926 en de TT werd voor de tweede keer georganiseerd, zo schreef het Rotterdamsch Nieuwsblad.

Terug in de tijd: de allereerste TT in 1925

Maar deze keer op een ander circuit dan het jaar ervoor. In 1925 scheurden de Nortons en BSA's nog vanuit Rolde naar Borger en Schoonloo, om vervolgens via Grolloo weer terug te keren in Rolde. Alleen omdat de toenmalige gemeente Borger een zandpad op verzoek van de organisatie en de coureurs niet wilde verharden, werd uitgeweken naar een nieuw circuit."Circuits waren in die tijd veelal wat langer, dus de organisatoren hebben gewoon gezocht naar iets waarvan ze dachten: 'Dat kunnen we als circuit gebruiken'. Het was natuurlijk ook een club uit Assen, dus er werd geprobeerd iets te vinden dat dichter bij huis lag", vertelt Egbert Braakman, die decennialang betrokken is geweest bij de TT.Het nieuwe circuit, dat ruim zestien kilometer lang was, ging onder meer door Assen en Hooghalen. De start en finish zijn nog altijd op dezelfde plek. Via een snelle S-bocht werd koers gezet naar de befaamde Bartelds Bocht. Na een paar kleine bochtjes kwamen de coureurs aan bij een nieuwe reeks bochten: de Oude Tol.En dan kon het gas even open. De motorrijders reden een stuk rechtdoor naar Hooghalen. "Je hebt op die weg een parallelweg. En die oude parallelweg is het oude circuit", weet Braakman. "De brede weg ernaast kwam namelijk pas in 1954. Daar hebben ze dat jaar overigens nog één keer gebruik van kunnen maken, want in 1955 werd er verhuisd naar het huidige circuit. Je ziet het ook aan de gemiddelde snelheden op dat stuk. In 1954 lagen die namelijk een behoorlijk stuk hoger, dan toen de oude parallelweg nog het circuit was."Eenmaal in Hooghalen aangekomen werd een stuk gereden over klinkerstenen. Dat klinkt als een heel gevaarlijk stukje circuit, maar volgens Braakman viel dat best mee. "Nee, dat was niet extreem gevaarlijk. Het was een stratencircuit, dus klinkers waren helemaal geen punt. Dat zag je namelijk veel vaker in die tijd." In Hooghalen sloegen de coureurs rechtsaf naar Laaghalen. Van daaruit werd koers gezet naar Laaghalerveen en reed je daarna naar de finish op De Haar in Assen.Na de TT van 1954 was het gedaan met het stratencircuit. "Men wilde namelijk een veiliger circuit, want de weg was smal en er stonden veel bomen", legt Braakman uit. "Maar op zich viel het mee hoor, want tussen 1926 en 1939 en tussen 1946 en 1954 is er 'maar' één dodelijk ongeluk geweest [de Finse coureur Gösta Lönnfors verongelukte in 1948, red.]."Veel buitenlandse circuits veranderden, dus Assen ging mee in die trend. "Het circuit zoals dat er lag, was niet realiseerbaar met al die nieuwe veiligheidseisen. Bovendien zag je dat in het buitenland dat de circuits ook veel minder lang werden. Assen deed ook mee."Hoewel het oude circuit door de gemeenten Assen en Beilen ging, wilde laatstgenoemde niet meewerken aan een nieuwe baan. "Dus toen heeft de burgemeester van Assen gezegd: dan doen we het op ons grondgebied." De kosten van één miljoen gulden werden door de gemeente betaald.De laatste TT over het oude circuit mag dan wel 64 jaar geleden zijn geweest, met een beetje fantasie waan je je vandaag ook een motorcoureur uit die periode. Omdat het een stratencircuit was, zijn grote delen nog altijd openbare weg en kun je dus een heel stuk van het oude TT-circuit zelf beleven. Braakman vindt dat wel mooi. "De geschiedenis is nog altijd tastbaar."