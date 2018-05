Protest tegen luchtvaartgroei bij Groningen Airport Eelde

EELDE - In Eelde en bij de vijf andere luchthavens in Nederland wordt op 23 juni geprotesteerd tegen de groeiende luchtvaart.

Het protest is een initiatief van het kortgeleden opgerichte Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL), dat bestaat uit bewonersverenigingen van alle vliegvelden in Nederland, en Greenpeace.​Met de actie willen Greenpeace en het LBBL de overheid oproepen te investeren in alternatieven voor de luchtvaart. De verenigde bewonersverenigingen maken zich zorgen om het klimaat en vinden dat verdere groei van de luchtvaart niet samengaat met een groene en veilige toekomst.Voorman Bernard Gerard van de LBBL vertelt tegen Omroep Brabant dat hij met de samenwerking een landelijk front wil vormen om het tegen elkaar uitspelen van afzonderlijke plaatsen te voorkomen. Gerard: "Schiphol wijkt uit naar Eindhoven en Eindhoven schuift alles vervolgens weer naar Lelystad."Het protest op 23 juni begint naar verwachting rustig. Gerard: "Het zal vooralsnog tamelijk ludiek zijn, maar het is ook een eerste actie."