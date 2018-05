Deel dit artikel:











OM eist celstraffen tegen frauderende ondernemers Volgens het OM zijn drie Drentse exploitanten van gokautomaten schuldig aan belastingfraude (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Drie Drentse exploitanten van gokautomaten boorden de fiscus 1,3 miljoen euro door de neus, meent het Openbaar Ministerie. Een van hen moet voor belastingfraude de cel in. Dat eiste de officier vandaag in de rechtbank in Zwolle.

Sinds 1984 exploiteert Chris van der W. (75) uit Erm gokautomaten. Zijn vrouw Geertruida P. (73) was bedrijfsleidster van een gokhal net over de grens in het Duitse Schüttorf. Hun 44-jarige zoon René van der W. leidde de Duitse firma Magic Coins. Sinds 2008 moeten exploitanten van gokautomaten niet langer 19 procent omzetbelasting, maar 29 procent kansspelbelasting afdragen.



Constructie

Adviseurs bedachten een constructie waarbij de in Nederland gestationeerde gokkasten door het Duitse Magic Coins werden overgenomen. Daardoor hoefde er in Nederland geen kansspelbelasting afgedragen te worden, omdat in Duitsland al afgedragen werd. Een groot accountantskantoor zag geen problemen in de constructie. Toch moesten horecaondernemers met een gokkast in hun zaak wel 29 procent afdragen aan de familie Van der W. De familie betaalde in Duitsland ook geen belasting voor deze automaten.



Uiteindelijk ging Magic Coins over de kop. Ruim 1 miljoen euro aan niet betaalde belastingen verdween, zo stelde het Openbaar Ministerie. De officier van justitie wil dat de 44-jarige zoon de cel in gaat. Tegen hem is 18 maanden cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Hij zou ook een boete van 50.000 euro moeten betalen.



Cel- en werkstraffen

De firma in Schüttorf nam na het faillissement de automaten over. Met dezelfde belastingconstructie werd de fiscus nog eens 300.000 euro aan belastingen onthouden. Tegen senior en zijn vrouw werden respectievelijk zes en drie maanden cel voorwaardelijk geëist, met daarnaast werkstraffen van 240 en 180 uur. Zij moeten wat het OM betreft elk 25.000 euro boete betalen.



De drie ondernemers hadden geen idee dat de constructie illegaal was, zo stelden ze. Duurbetaalde adviseurs kwamen met deze constructie. "Ik had beter de fiscus in plaats van aan hen tonnen moeten betalen", zei Van der W. senior. Hun raadslieden menen dat er geen sprake is van het opzettelijk benadelen van de fiscus door de drie.



De uitspraak volgt op 11 juni.