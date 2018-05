Deel dit artikel:











Financiële huishouding FC Emmen volgens KNVB voldoende FC Emmen heeft de financiële huishouding op orde (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - FC Emmen blijft in categorie 2 van de licentiecommissie van de KNVB. Dat betekent dat de financiële huishouding van de club uit Emmen 'voldoende' is.

De voetbalbond maakte vanmiddag het laatste meetmoment van het seizoen bekend. Profclubs worden drie keer per jaar tegen het licht gehouden. De kersverse eredivisionist FC Emmen zit samen met achttien andere profclubs in categorie 2.



Nieuw systeem

Vanaf het begin van komend seizoen worden clubs niet meer in numerieke groepen ingedeeld. Vanaf de komende jaargang zal dit gebeuren aan de hand van het aangepaste financieel ratingsysteem (FRS). Hierbij krijgen clubs één keer in het seizoen een puntenaantal toegekend op basis van jaarcijfers en prognoses van de club.



Bij vijftien of minder punten van de in totaal veertig haalbare punten, volgt er een clubontwikkelscan. Op basis van deze scan moet de club vervolgens een plan van aanpak indienen bij de licentiecommissie. Vervolgens is het de bedoeling dat clubs binnen drie seizoenen structureel meer dan vijftien punten scoren.



​Hieronder de indeling van de betaaldvoetbalclubs:

Categorie 3 (goed): Ajax, AZ, SC Cambuur, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, SC Heerenveen, Heracles Almelo, NAC Breda, PSV, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Willem II.



Categorie 2 (voldoende): ADO Den Haag, Almere City FC, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, Excelsior, De Graafschap, Helmond Sport, MVV Maastricht, NEC, FC Oss, Roda JC, RKC Waalwijk, Telstar, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam en PEC Zwolle.



Categorie 1 (onvoldoende): FC Den Bosch

* Fortuna Sittard is vooralsnog niet opgenomen in de categorie-indeling. 'De reden is dat definitieve besluitvorming vanuit de licentiecommissie volgt nadat over een specifiek en technisch aspect meer duidelijkheid is', valt er te lezen op de site van de KNVB.