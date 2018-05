Boeren in Eeserveen vrezen voor schade na stortbui met hagel

EESERVEEN - De flinke buien die gisteren over het zuidwesten van Drenthe trokken, hebben flinke schade aangericht aan gewassen van boeren in Eeserveen.

Toen ik bij ons land kwam, zag ik dat het echt mis was Boer Jan Huizing

Het dorp kreeg eerst een zandstorm om de oren, vervolgens een knetterende hagelbui en als laatste stortte een enorme bak water op de huizen en akkers neer."Het begon denk ik rond zes uur", herinnert boer Jan Huizing zich. "Wij kwamen het veld uitgelopen en ik wilde de deur van mijn grote schuur nog dichtdoen. Dat lukte, maar een andere lukte niet meer en ik ben tegen de dakgoot gaan staan. Er kwam heel veel zand, toen heel veel hagel, daarna heel veel regel en steeds heel veel wind."Een stukje verderop in het dorp kwam dorpsbewoner Jan Kors met de schrik vrij. Een van de vier grote populieren naast zijn huis waaide om en viel met een daverende klap vlak voor de voorgevel op de grond. Ook waaide er een rij dakpannen van zijn boerderij. De populier was niet de enige boom die sneuvelde: zo'n tien bomen waaiden verspreid door het dorp ondersteboven.De buien vielen zeer plaatselijk volgens Huizing. "Wij hadden hier 17 millimeter neerslag, honderd meter verder lag er 27 en een kilometer verderop stond het land wel in 50 milliliter water." Veel akkers kwamen door het natuurgeweld onder water te staan en ook vielen er bomen bovenop de gewassen. De aardappelen en suikerbieten van boer Jan Huizing kregen het voor de tweede keer in een paar weken zwaar te verduren.Dat zijn gewassen flinke schade opgelopen hebben, is vrijwel zeker. "Er is heel veel hagel- en waterschade. Ik kan maar moeilijk inschatten hoe erg, dat ga ik na twee of drie dagen even bekijken", vertelt Huizing. Wel gaat hij zoveel mogelijk gewassen proberen te oogsten, "al is het mooie er wel vanaf."Om het water van zijn land af te krijgen, moest Huizing een flinke geul graven. "Eerst had ik niet in de gaten dat het zo erg was, want de hagel was al snel weer weg. Maar toen ik bij ons land kwam, zag ik dat het echt mis was. Het was verschrikkelijk."