Wachten op de uitslag van het eindexamen: werken en chillen Mathilde Knol (foto: RTV Drenthe) Maarten ten Haar (foto: RTV Drenthe) Annabel Akkers (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het eindexamen voor het voorgezet onderwijs zit er op voor de kandidaten die RTV Drenthe volgt. Hoe is het gegaan?

Mathilde Knol uit Balloo doet examen havo bij het CS Vincent van Gogh in Assen en had vanmiddag haar laatste examen biologie. "Ik heb eigenlijk geen idee hoe het gegaan is. Het was echt ontzettend warm in de examenzaal. Over het eindexamen als geheel heb ik wel een goed gevoel, maar of ik geslaagd ben weet ik niet. We gaan het zien."



Maarten ter Haar uit Oranjedorp doet examen vwo op het Carmelcollege Emmen. Hij is vol vertrouwen. "Het ging goed, soepel. Ik had er niet zoveel problemen mee. Ik weet eigenlijk wel zeker dat ik ga slagen," zegt hij. Maaren is heel erg blij dat zijn laatste examen al afgelopen donderdag was en niet vandaag, terwijl het bloedheet is. "Die warmte verdraag ik maar slecht," aldus Maarten.



En hoe verging het Annabel Akkers uit Meppel, die vmbo-examen doet bij Stad en Esch? "Het ging best wel goed. Toch ben ik zenuwachtig voor de uitslag, ook al denk ik dat ik zal slagen," aldus de scholier. Ook zij had geen last van de warmte; in de ruimte waar ze eindexamen deed vond ze het eerder te koud dan te warm.



Bijbaantjes

Annabel vindt dat het wachten erg lang duurt. Om de tijd door te komen ligt ze in de zon als het lekker weer is. Ook werkt ze deze dagen veel in een ijssalon om wat bij te verdienen.



Maarten werkt tegen een kleine vergoeding van zijn ouders wat in de tuin en duikt alweer in de boeken. Dit keer voor de theorie van het rij-examen. "Dat is lichte stof," aldus Maarten.



Mathilde gaat vooral veel leuke dingen doen. "Uit met vriendinnen enzo." Bijverdienen doet ze bij een bakker in Rolde zodat ze straks genoeg geld heeft om na het examen op vakantie te gaan.



Geslaagd?

Onze eindexamenkandidaten hebben nu dus mooi de tijd om een beetje bij te verdienen. De uitslag is op 13 juni. RTV Drenthe is bij die uitslag aanwezig.