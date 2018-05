Video: etenstijd voor de zeearend

De zeearend, ook wel de vliegende deur genoemd, verschijnt deze week voor de cameraval van Theo Mus. Op de video's zien we hoe hij zich te goed doet aan een brasem, een vis.

De zeearend is de grootste roofvogel van Nederland en leeft vooral in waterrijke gebieden. Hij leeft van vis, watervogels, maar ook van aas. Sinds 2014 broeden er een paar paartjes in Nederland .Vorige week zagen we dat de familie Vos zich weer liet zien voor de cameraval. De jonge vosjes zijn nog chocoladebruin en zullen later rood kleuren.