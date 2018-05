OM eist 25 jaar cel voor doden moeder en dochter in Haren

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van 25 jaar geëist tegen een 20-jarige man uit Glimmen voor het vermoorden van zijn vriendin (23) en het doden van haar dochter (6) in oktober 2017.

De man bekende maandag in de rechtbank in Groningen dat hij beiden om het leven heeft gebracht. De lichamen werden gevonden in de woning van de vrouw in Haren. De man leerde de vrouw kennen in het asielzoekerscentrum in Oude Pekela. Net als de slachtoffers is de man afkomstig uit Eritrea. Zij hadden een tijdelijke verblijfstatus.Volgens de man wilde zijn vriendin hun relatie stopzetten. Zij zou teruggaan naar haar ex, de vader van de dochter. Daarover kregen zij ruzie. Hierbij heeft hij zijn vriendin proberen te wurgen met het snoer van een telefoonoplader, verklaarde de man in de rechtbank. Hij sneed uiteindelijk haar keel door. Vervolgens wurgde hij het meisje.