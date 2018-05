Deel dit artikel:











Volé doet aangifte tegen directie Groningen Airport Eelde Vlucht uit Kopenhagen had niet mogen landen volgens Volé (foto Van Oost Media)

EELDE - Heeft Groningen Airport Eelde juist gehandeld door Nordica Air dit weekend na 23.00u toestemming te geven om te landen? De luchthaven zegt van wel. De vereniging van omwonenden, Volé, vindt van niet.

Het gaat om de vlucht van Nordica Air van Kopenhagen naar Eelde. Normaal gesproken is er niets aan de hand en is de vlucht op tijd in Noord Nederland. Nog voordat de luchthaven om 23.00u sluit. Maar volgens Volé was dit zondag anders.



"Zondag vertrok er een vliegtuig van Nordica om 23.01 uur van Kopenhagen en landde om 23.50 uur in Eelde. De vluchttijden waren al dagen van tevoren aangekondigd. "We hebben de vluchttijden op verschillende websites gevonden", zo zegt voorzitter Jan Wittenberg van Volé.



Airport Eelde doet dit doelbewust

En dus is de vlucht ten onrechte op Groningen Airport Eelde geland, zo zegt Volé. De groep heeft er melding van gemaakt bij de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Later volgt nog aangifte bij het Openbaar Ministerie. "Dit zijn geen onvoorziene omstandigheden en dus niet geoorloofd." Volé vindt dat de luchthaven 'doelbewust en gepland de wet- en regelgeving overtreedt'. Dit soort late vluchten houdt omwonenden uit de slaap, zo zegt Volé.



De luchthaven zegt in een reactie niet te snappen waar de ophef vandaan komt. Volgens havenmeester Onno de Jong had de vlucht te maken met 'onvoorziene omstandigheden'. "Er is door de bemanning een extra technische controle aangevraagd. Dat kost tijd. Daarom was de vlucht ook later. Vanwege deze reden hebben we Nordica toestemming gegeven om te landen na 23.00 uur." Via een speciale 'extensieregeling' is dat mogelijk. Het is volgens De Jong ook geen vlucht die al weken geleden gepland is.



Na twaalf uur weigeren we vluchten

Als de vlucht na 24.00 uur was aangekomen, dan was er volgens De Jong geen toestemming verleend. "Dat hebben we een paar weken geleden met een vlucht vanuit Ibiza ook niet gedaan. Die zou na twaalf uur landen." De reizigers moesten toen via Schiphol vliegen en met een bus weer terug worden gebracht naar Drenthe.



De inspectie zegt tegen RTV Drenthe dat ze geen mededelingen doen over meldingen, maar dat ze in dit geval wel de zaak kennen. Aangifte is er nog niet gedaan. Maar voorzitter Wittenberg zegt binnenkort aangifte te doen. Wanneer is niet duidelijk.