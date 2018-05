Deel dit artikel:











Discolichten Afslag 30 doven vanwege terugloop bezoekersaantal; doorstart in oktober Discotheek Afslag 30 stopt na tweeënhalf jaar (foto: Afslag 30)

BEILEN - Na tweeënhalfjaar stopt discotheek Afslag 30 in Beilen ermee. De reden is de afname van het aantal bezoekers. Feestgangers hoeven niet te treuren, want eigenaar Pieter Oudman tovert het pand om in een nieuwe uitgaansplek.

"9 juni is de laatste dag dat Afslag 30 open is", vertelt Oudman. "Want", zo zegt hij, "we zijn met een feest begonnen en sluiten het ook op die manier af." Eerder poogden andere eigenaren om het pand tot een succesvolle uitgaansgelegenheid te maken. Tevergeefs: voor zowel Club Zen als Skopje viel uiteindelijk het doek.



Veeleisende jeugd

Oudman zegt dat Afslag 30 tot vorig jaar zomer nog prima liep. "Daarna liep het aantal bezoekers gestaag terug." Volgens de pandeigenaar liggen hier verschillende redenen aan ten grondslag.



"De jeugd is veeleisend. Ze nemen niet meer genoegen met een avond met discomuziek. Dat betekent dat er bijvoorbeeld artiesten moeten worden geregeld", legt hij uit. "Maar als je kijkt wat dat kost. Om een voorbeeld te noemen. Toen we rapper Lill Kleine in het begin van Afslag 30 wilden laten optreden, kostte dat ons 1800 euro. Dat bedrag is inmiddels opgelopen naar 11.000 euro."



Social media

Ook de toenemende populariteit van festivals is een reden dat er steeds minder mensen de weg naar de discotheek weten te vinden. Ook heeft er volgens Oudman de afgelopen jaren een algehele kentering plaatsgevonden bij de tieners en jongvolwassenen. "Vroeger gingen wij als vrienden naar de discotheek om te horen wat iedereen beleefd had. Nu weet iedereen dat al van elkaar door social media."



Oudman heeft op allerlei manieren geprobeerd om meer mensen naar de discotheek te krijgen, maar het mocht niet baten. "Van een speciale avond voor 30-plussers tot een wijnproeverij. Maar het bleek niet genoeg te zijn. De laatste tijd waren er tussen de 100 tot 200 mensen. En voor een plek waar er 800 in kunnen is dat niet heel sfeervol. Dat wordt vervolgens aan anderen verteld, waardoor die mensen ook niet meer komen. Zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht."



Gedwongen creatief

Oudman kan niet ontkennen dat hij teleurgesteld is dat het zo met Afslag 30 afloopt. Al wist hij waar hij aan begon, gezien er eerder eigenaren vroegtijdig het bijltje er bij neer moesten gooien. "Maar ik heb het altijd fantastisch gevonden om mijn tijd erin te steken. Ik was jaloers op mezelf dat ik deze baan heb. Bovendien kan ik wel naar van alles gaan wijzen, maar mensen hebben gewoon minder behoefte om naar Afslag 30 te gaan. Daarom moet het roer om en ben ik gedwongen creatief te zijn."



'Iets nieuws in Drenthe'

In wat die creativiteit precies zal resulteren, is door Oudman nog in nevelen gehuld. Daar is het proces nog te pril voor, zegt hij. Wel wil hij kwijt dat er verbouwd wordt en dat er een gedeelte van het pand bijkomt dat eerder niet gebruikt werd. "We gaan het in ieder geval anders doen. Er komt iets dat nieuw is in Drenthe."



Oudman verwacht dat de deuren van het nieuwe project in oktober opengaan.