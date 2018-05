Deel dit artikel:











Kleine vogels in Drenthe in problemen door gifgebruik en droogte Een koolmees met een rups (foto:freenatureimages/Rudmer Zwerver)

URETERP - Opvallend veel kleine vogels komen momenteel in de problemen. Bij de opvang in Ureterp, die alle vogels in het Noorden opvangt, is het druk. Dagelijks komen daar drie ambulances met vogeltjes uit onze provincie.

"We krijgen uit het Noorden gemiddeld vijftig tot zestig vogels per dag binnen. Dat is best wel veel", zegt Hetty Sinnema van de opvang. "Het gaat om allerlei soorten, van zangvogels tot pimpelmeesjes."



De warmte speelt de vogels parten. De grond is hard en het is droog, de dieren kunnen daarom moeilijk aan voedsel komen.



Maar er speelt nog een ander probleem, zegt Sinnema. "In buxushagen zitten veel rupsen, die een motvlinder worden. Die rupsen eten de hagen op daar zijn mensen minder blij mee. Ze bestrijden de rupsen met gif en dat gif komt ook in de vogels terecht. Want die eten de rupsen of voeren ze aan hun jongen."



"Het beste is natuurlijk om geen gif te gebruiken", aldus Sinnema. "Maar mensen zouden ook insecten paté klaar kunnen zetten en water. Die paté kunnen de mezen ook prima eten en aan hun jongen voeren."