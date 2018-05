Cultureel vijfgangenmenu voor cliënten Voedselbank door gratis museumkaarten

ASSEN - De Drentse Voedselbanken kunnen hun cliënten trakteren op een cultureel vijfgangenmenu. Ze krijgen van de vijf grote Drentse musea 16.000 gratis toegangskaarten, zodat ouders met kinderen ze alle vijf kunnen bezoeken.

De gratis museumkaarten zijn te danken aan de grote Voedselbankactie van RTV Drenthe van december vorig jaar.Eén van de ambassadeurs was Hein Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Hij haalde op zijn actiedag niet alleen een flink geldbedrag binnen voor levensmiddelen, maar lanceerde ook het idee om alle 4000 cliënten wat culturele voeding mee te geven. Hij wilde met zijn Hunebedcentrum gratis kaarten geven, maar vond het nog mooier als andere collega's zijn voorbeeld zouden volgen.Directeur Marieke Vegt van het instituut Kunst en Cultuur vond het een nobele missie van Klompmaker en ging ermee aan de slag. Ze kwam uiteindelijk met de vijf grote musea van Drenthe tot een mooie deal: 16.000 gratis kaarten, met een gezamenlijke waarde van 100.000 euro.Het gaat om het Drents Museum in Assen, Museum de Buitenplaats in Eelde, het Gevangenismuseum Veenhuizen, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Hunebedcentrum in Borger.Allemaal stellen ze duizenden kaarten beschikbaar, zodat ouders en kinderen alle vijf musea het komende jaar gratis kunnen bezoeken. Het Gevangenismuseum, het Herinneringscentrum en het Hunebedcentrum leverden vandaag elk 4000 kaarten af voor de Voedselbanken, het Drents Museum en De Buitenplaats in Eelde doen elk 2000 gratis kaarten, want daar mogen kinderen al gratis naar binnen.Projectleider Margreet Gort van de Voedselbankactie van RTV Drenthe vindt het 'een erg mooi gebaar van de musea', om cultuur zo ook bereikbaar te maken voor de vele mensen die van de Voedselbank afhankelijk zijn. Coördinator Harrie Timmerman van de Voedselbanken is dankbaar voor de grote culturele donatie. Hij hoopt dat de groep straks naar hartelust kan proeven van 'mooie Drentse culturele voeding'. "Ik weet zeker dat ze het mooi vinden."