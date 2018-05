Deel dit artikel:











Fietsers en wandelaars in buitengebied kunnen voor natje en stroom terecht bij officieel Rustpunt Het eerste Rustpunt van Drenthe is geopend (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Het eerste Rustpunt van Drenthe is geopend (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems) Hier zitten de eerste officiële rustpunten van Drenthe (fotomontage RTV Drenthe/Jasja den Boef)

DROUWENERVEEN - Je bidon vullen, een kopje koffie drinken of even je fietsaccu opladen. Het kan vanaf vandaag bij een van de 28 officiële rustplekken van Stichting Rustpunt.

"Een leuke voorziening. Erg simpel en laagdrempelig. In het buitengebied aan fiets- en wandelroutes op een particulier erf. En dan meestal gekoppeld aan een activiteit die op dat erf al plaats vond en dan versterkt het een het ander elkaar", zegt bedenker Fred Heemskerk.



Win-win

Het eerste rustpunt werd vandaag officieel geopend op het erf van Gezina Noordhuis in Drouwenerveen. Ze hebben er een groepsaccommodatie en activiteitencentrum en vinden het leuk om dit er bij te doen.



"Er is hier eigenlijk niks in de buurt waar je even kunt uitrusten dus dit is de ideale plek hiervoor. Toen we hier aan het bouwen waren kwamen hier ook heel veel fietsers langs die vroegen of ze hier even konden zitten. En we krijgen ook nog wat meer bekendheid met ons bedrijf, dus het lijkt me een win-win situatie", zegt Gezina Noordhuis van 25 Graden Noord.



Concurrentie

De rustpunten zitten niet in de gemeentes Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Emmen, Coevorden en Meppel. Die verwachten teveel concurrentie voor andere horeca, maar dat is volgens Heemskerk onzin. "We zitten een paar kilometer af van andere horeca en we schenken zelf geen bier en bereiden ook geen maaltijden. Daar zijn we niet mee bezig. We verwijzen naar die horeca", aldus Heemskerk.



Heemskerk verwacht dat er door het rustpuntennetwerk meer fietsers naar Drenthe zullen komen. Zeker als het netwerk nog met zo'n veertig punten zal groeien zoals in andere omliggende provincies.