Jongerenstichting Catch wil wijkdebat over racistische pamfletten Angelslo

EMMEN - Er moet een wijkbreed debat komen over racisme in Angelslo. Dit zegt coördinator Kadir Arslan van jongerenstichting Catch uit deze wijk in Emmen.

Arslan komt met dit voorstel nadat de afgelopen dagen op meerde plekken in de wijk racistische pamfletten zijn opgehangen. Arslan trof vanmiddag nog een dergelijk pamflet aan en heeft inmiddels aangifte gedaan.Hijs is er van overtuigd dat er meer gebeuren dan alleen een zoektocht naar de daders. "We kunnen niet de pamfletten weghalen en verder gaan met ons leven. We moeten echt duidelijk krijgen waarom mensen zoiets doen. Wat leeft er in de wijk Angelslo? Er moet echt over gepraat worden Ik hoop vooral dat er dan mensen komen die een erg rechtse mening hebben. Juist daarmee wil ik heel graag het gesprek aan gaan", aldus Arslan.Kadir Arslan zegt graag het initiatief te willen nemen voor een wijkdiscussie in Angelslo maar ziet nadrukkelijk ook een rol voor de gemeente Emmen. "We zijn tenslotte, van jong tot oud, haar inwoners", zegt hij. De Catch-voorzitter is verder van plan de komende tijd vaker de wijk in te gaan om op racistische pamfletten te controleren.