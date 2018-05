Deel dit artikel:











Opmerkelijk: Huizen eindigt onder HZVV, maar speelt wedstrijd minder in nacompetitie HZVV eindigde boven Huizen, maar speelt meer nacompetitieduels voor handhaving (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Lager eindigen, maar toch minder wedstrijden spelen in de nacompetitie tegen degradatie. Het kan echt. Tenminste in Nederland. sv Huizen is de gelukkige. De nummer 14 in de eindstand van de zaterdaghoofdklasse B is vrijgeloot voor de 1e ronde van de nacompetitie, terwijl de nummer 13 van diezelfde hoofdklasse B, HZVV, wel in actie komt in de 1e ronde.

'Bij de KNVB verzinnen ze wat hè'

Bij HZVV zijn de reacties nog mild, bijna schouderophalend. "Bij de KNVB verzinnen ze wat hè", aldus de reactie van voorzitter Johan Massier.



Drie duels voor handhaving

Waar Huizen maar twee duels verwijderd is van handhaving in de hoofdklasse speelt HZVV er dus drie: zaterdag in de 1e ronde tegen Montfoort in Hoogeveen, dan in de tweede ronde op eigen veld tegen de winnaar van WHC - Gorecht. Wint de Hoogeveense formatie ook dat duel dan wacht er nog een finale op vreemde bodem.



