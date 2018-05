Deel dit artikel:











UCI-delegatie bekijkt Drents parcours WK wielrennen: Mooi maar veel wegmeubilair UCI-delegeatie: Kevin Benjamin, Thomas Rohregger en Matthew Knight, Renate Groenewold en Erik Kersten (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Een technische delegatie van de wereldwielerbond UCI heeft vandaag delen van het beoogde parcours in Drenthe bekeken voor het WK wielrennen in 2020. Morgen is Groningen aan de beurt.

Geschreven door Karin Mulder

"Waar ze vooral op aansloegen was de fantastische omgeving. Het is natuurlijk allemaal groen. Het is een fantastische dag", zegt Erik Kersten van het organiserende evenementenbureau The Organizing Connection. "Puntje van kritiek is al het wegmeubilair, zoals rotondes, wegversmallingen en drempels. Dat is niet altijd veilig voor renners."



TT Circuit

Vanmorgen begon Kersten z'n rondleiding op het TT Circuit dat zal fungeren als finishlocatie van alle wedstrijden. "Als je hier aan komt rijden zie je meteen dat dit een hele goed geoutilleerde locatie is. Alles is hier eigenlijk aanwezig. Het is de droom van iedere organisator. Er is een mediacentrum en een timing office. Er zijn VIP-rooms, kantoren en heel veel parkeerplaatsen. Dat zien zij natuurlijk ook."



Emmen

Vanuit Assen ging het gezelschap naar Emmen waar ze werden ontvangen door sportwethouder René van der Weide en gedeputeerde Henk Jumelet. Het Atlas-theater werd bekeken omdat de WK-organisatie ook een congres-locatie moet aanbieden. Daarna volgde een inspectie van het Raadhuisplein als beoogde startlocatie voor zowel de elite-wedstrijd van de mannen als de vrouwen.



Aa en Hunze

Vervolgens is het gezelschap naar de gemeente Aa en Hunze gereden waar de tijdritten voor junioren van start zullen gaan. Omdat Gieten mogelijk te ver uit de richting ligt, is er ook gekeken naar het gebied rondom de molen van Rolde.



Drentse keien

Het plan is dat de elite-mannen vanuit Emmen richting het Noorden rijden en onderweg over de keien van Exloo zullen gaan. En daar had de UCI-delegatie wel oren naar. "Ze zijn op zoek naar veilige oplossingen, maar ook naar een stukje selectiviteit in een parcours en dan is dat met keien natuurlijk ook het geval", verklaart Kersten.



VAM

Via een virtual-reality bril kreeg het technische trio van de UCI ook de VAM-berg in Wijster te zien. De vuilstortplaats maakt, op papier, deel uit van de vrouwenwedstrijd. "De VAM-berg vinden ze superleuk. Het is een object met een verhaal. En verhalen zijn altijd goed om te vertellen. Het is ook een mooie scherprechter", aldus Kersten. "We hebben aan de twee provincies gevraagd welke highlights ze in de parcoursen zouden willen hebben. Met die puzzel zijn we met z'n allen aan de slag gegaan. Dan komen de keien, de VAM-berg en vliegveld Eelde natuurlijk in naar voren. En tot nu toe zijn we er ook in geslaagd om ze er allemaal in te krijgen.Al met al gaat het om zo'n 600 kilometer parcours verdeeld over acht wedstrijddagen. Daarin mogen we geen gelijkvloerse spoorwegovergangen kruisen. Dat is nog best ingewikkeld."



Groningen

Morgen gaat Kersten met het gezelschap naar de provincie Groningen. Via Veendam en Appingedam rijden ze naar de Grote Markt waar volgens de plannen de tijdritten voor elite- en belofterenners zullen starten. "Daarna gaan we alles bespreken en schrijven deze mannen een advies aan de UCI-collega's die gaan over de toewijzing van het WK 2020", besluit Kersten.



Provinciale Staten

Woensdag beslissen Provinciale Staten van Groningen over de financiële bijdrage voor het WK vanuit de provincie. Drenthe volgt op 6 juni. De UCI neemt rond 20 juni een besluit over de definitieve toewijzing.