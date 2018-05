Deel dit artikel:











Leerling Roelof van Echten College onwel tijdens schooluitje De jongen werd onwel (foto: Rein de Vries)

HOOGEVEEN - Een 15-jarige leerling van het Roelof van Echten College in Hoogeveen is vanmiddag onwel geworden tijdens een schooluitje op weg naar Schiermonnikoog.

Een groep van zo'n veertig derdeklassers van de locatie Eduwiek fietste vanochtend vanuit Hoogeveen naar Lauwersoog. Volgens de directeur van het Roelof van Echten College zouden ze van daaruit met de boot naar het eiland gaan. Een busje met bagage was meegereden vanuit Hoogeveen. Tijdens het uitpakken van het busje werd de jongen onwel. Het schooluitje naar Schiermonnikoog werd daarna afgeblazen.



De directie heeft vanavond een bijeenkomst georganiseerd voor de leerlingen en hun ouders. Er is ook slachtofferhulp aanwezig.



Het is niet bekend hoe het met de jongen gaat.