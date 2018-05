Omwonenden over verkeer door Onlanden: Verplaats die uitkijktoren gewoon!

PEIZE - Ruim een jaar geleden waarschuwden verschillende organisaties al voor de toename van autoverkeer in natuurgebied de Onlanden. De gemeente Noordenveld erkent nu dit probleem en wil het sluipverkeer aanpakken.

Daar zijn vooral Natuurmonumenten, IVN, Natuurbelang de Onlanden, de Fietsersbond en Dorpsbelangen Peize blij mee. Volgens hen is het autoverkeer toegenomen in het natuurgebied, met de komst van de uitkijktoren. De wegen door het gebied worden al veel gebruikt door automobilisten die binnendoor van Peize naar Eelde en andersom willen rijden."Ze rijden me soms wel met honderd kilometer per uur voorbij als ik naar mijn werk fiets", zegt een man terwijl hij naar de uitgestalde kaarten op tafel kijkt. Hij is niet de enige bezorgde omwonende die de inloopavond in Peize bezoekt. Zeker vijftig man komt op de informatiebijeenkomst af.Verspreid over de tafels liggen drie kaarten. Daarop staan de wegen gemarkeerd die deels kunnen worden afgesloten. De belangrijkste optie is om van de weg naar de uitkijktoren geen doorgaande weg meer te maken. De parkeerplaats is dan niet van één, maar van twee kanten te bereiken. Andere mogelijkheden zijn om ook de Drentsedijk en de Zanddijk deels af te sluiten."Ach, dat is toch geen reële oplossing", zegt een omwonende die een boerderij heeft vlak naast de Onlanden. "Kijk, dit heb ik op het formuliertje geschreven: optie 4. De uitkijktoren verplaatsen naar de Onlanderij. Dat vind ik een veel beter plan."Nog weer een andere Peizenaar zegt dat de uitkijktoren wel in het dorp gezet kan worden. "Dan zie je tenminste nog wat!" Zijn buurman oppert om een ringweg aan te leggen. "Om het sluipverkeer tegen te gaan."Want sluipverkeer is er. Over de Noorddijk - de weg naar de uitkijktoren - zouden hooguit twintig auto's moeten rijden. Die weg heeft officieel de functie om toegang te geven tot een woning. Maar uit onderzoek blijkt dat er zeker 450 gemotoriseerde voertuigen per dag rijden."Veel automobilisten gebruiken de wegen door het natuurgebied om snel naar Eelde te rijden", zegt wethouder Alex Wekema (PvdA). Hij hoopt de wegen volgend schooljaar te hebben aangepakt.