FC Unitas wil EK BMX naar Assen halen FC Unitas Assen wil EK fietscross organiseren (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Nick Kuijer in actie op de nieuwe baan in Assen (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ASSEN - Fietscrossvereniging FC Unitas uit Assen wil het Europees Kampioenschap BMX organiseren.

De vereniging denkt met de nieuwe baan bij het wielercentrum in Assen een goede kans te maken op de organisatie van het toernooi.



"Kijk om je heen. We hebben een hele mooie baan hier. Een mooie entourage. Een mooie omgeving om het hier te organiseren", zegt Sieger Everts van FC Unitas.



Talent

De 17-jarige Nick Kuijer uit Beilen is een van de crosstalenten uit Assen die goede kans maakt om op dat EK mee te mogen fietsen. Het lijkt hem geweldig om zo'n toernooi op zijn eigen baan te rijden.



"Ik vind het supervet om voor mijn eigen publiek, voor mijn familie en voor mijn club te gaan strijden voor het kampioenschap", zegt Kuijer.



'Ik ken alle bulten uit mijn hoofd'

De winstkansen stijgen volgens Kuijer ook bij een toernooi op de baan van zijn eigen club. "Ik ken alle bulten uit mijn hoofd. Ik ken het starthek uit m'n hoofd. Ik train hier elke dag, dus dat is zeker een voordeel", zegt Kuijer.



In november hoort de fietscrossvereniging uit Assen of ze het Europees Kampioenschap mag organiseren.