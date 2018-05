Deel dit artikel:











MSC-speler Van Duuren ontslagen uit ziekenhuis De aanvoerder van MSC, Kaj van Duuren, is ontslagen uit het ziekenhuis

VOETBAL - Kaj van Duuren is weer thuis. De aanvoerder van hoofdklasser MSC uit Meppel lag sinds donderdagavond in het Isala ziekenhuis in Zwolle met een gescheurde milt.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Aanvankelijk leek er niet zo heel veel aan de hand, maar dat veranderde in de kleedkamer. Met spoed werd de middenvelder naar Zwolle vervoerd, waar hij op de intensive care belandde. Nadat hij de tweede nacht, op de high care, goed door was gekomen kwam hij op zaal te liggen. Gistermiddag werd hij ontslagen.



De komende zes weken mag Van Duuren niet sporten. Onduidelijk is nog of hij direct aansluit tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.