Apollo Group uit Coevorden grijpt naast Koning Willem 1 Prijs

COEVORDEN - Geen Koning Willem 1 Prijs voor de Apollo Group uit Coevorden. Tijdens de finale ging bouwbedrijf Dijkstra Draisma uit Bolsward en Dokkum met de award aan de haal.

Apollo Group, dat transportsystemen ontwikkelt voor bedrijven, werd genomineerd omdat het de afgelopen jaren durf, daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap heeft getoond.Bij de uitreiking van de prijs werd winnaar Dijkstra Draisma volgens Omrop Fryslân geprezen vanwege 'de moed haar proces en productie te industrialiseren'. "Met haar initiatieven voor verduurzaming is het een voorbeeld en voorloper in de branche."De Koning Willem 1 Prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de Koning Willem 1 Stichting, om onder andere aandacht te vestigen op positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie en creatief en innovatief ondernemerschap stimuleren