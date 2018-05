Deel dit artikel:











Auto belandt in Norgervaart bij Huis ter Heide De auto belandde gistermiddag in het water (foto: Politie Noord-Drenthe/Facebook)

HUIS TER HEIDE - Een auto is gisteren in het water van de Norgervaart beland bij Huis ter Heide. Hoe het het met de automobilist is, is niet bekend.





Volgens de politie moest de bestuurder vermoedelijk uitwijken voor een andere auto. Die wagen zou op de verkeerde weghelft hebben gereden. De politie is op zoek naar mensen die het ongeval hebben zien gebeuren.