Tien jaar cel en tbs voor man die Djamila (12) misbruikte en doodde

ASSEN/HOOGEVEEN - Freddy D., de man die de 12-jarige Djamila uit Hoogeveen om het leven bracht en misbruikte, is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dezelfde straf. De 47-jarige D. wurgde de middelbare scholiere op 14 oktober vorig jaar in zijn auto op een landweggetje bij het Overijsselse gehucht Punthorst. Hij verklaarde bij de politie dat hij verliefd was op Djamila en dat hij met haar wilde vrijen.D. liet haar toekijken toen hij zichzelf bevredigde. Op een gegeven moment begon het meisje te gillen, waarop hij de keel van Djamila dichtkneep. D. wurgde haar en bracht haar lichaam die avond naar het politiebureau in Assen, waar hij zichzelf ook aangaf. D. kende Djamila, omdat hij een relatie had met haar moeder.D. woonde op een zorgboerderij in Nieuweroord, waar ook Djamila’s moeder woonde en waar zij en haar broertje een deel van de week waren. De man lijdt aan een autismestoornis en functioneert op het niveau van een kind van 7 tot 12 jaar oud, concludeerden een psycholoog en psychiater die hem onderzochten. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.Advocaat Jan Boksem pleitte twee weken geleden voor vrijspraak. Volgens hem verkeerde D. tijdens het misdrijf in een 'dissociatieve toestand' en handelde hij daardoor niet met opzet. De rechtbank is het daar niet mee eens, omdat Freddy D. gedetailleerde verklaringen heeft afgelegd over de gebeurtenissen.De ontucht kon volgens de advocaat niet bewezen worden, omdat D. de enige is die erover heeft verklaard. Daardoor is er te weinig bewijs. Ook daar is de rechtbank het niet mee eens.