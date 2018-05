Kleinzoon legt reis gedeporteerde oma af: 'Het plan komt rechtstreeks uit mijn hart'

HOOGHALEN - Micha Bruinvels begint aan een bijzondere reis. Hij maakt de reis die zijn oma precies 75 jaar geleden maakte.

Op 29 mei 1943 werd Froukje Bruinvels vanuit Amsterdam naar Kamp Westerbork gebracht. Drie dagen later ging ze op transport naar vernietigingskamp Sobibor."Het is dit jaar precies 75 jaar geleden. Ik denk dat we aandacht moeten blijven vragen voor wat er destijds is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog", vertelt de 47-jarige Bruinvels."Je weet dat er dingen zijn gebeurd, dat is een gegeven. Maar er is niet heel veel over gesproken. Rond mijn twintigste ben ik echt geïnteresseerd geraakt en toen heb ik vrij veel archiefonderzoek gedaan. Net als bij heel veel andere Nederlandse families, werd er bij mij niet heel veel gepraat over de oorlog."Bruinvels maakt de reis per trein. "We beginnen bij het grootouderlijk huis. Via het Muiderpoortstation in Amsterdam - een belangrijk station voor het afvoeren van joden - gaan we richting het voormalige Kamp Westerbork. Het laatste stuk lopen we naar het kamp toe, zoals dat in het begin ook gebeurde. Later is een treinbaan aangelegd, maar in het begin moesten de mensen zelf lopen vanaf station Hooghalen."Wat de reis emotioneel gezien met hem doet, weet Bruinvels nog niet. "Het plan komt rechtstreeks uit mijn hart. Nu het 75 jaar geleden is, is het goed om het uit te voeren. Wat er allemaal staat te gebeuren, durf ik nog niet te zeggen."Met zijn bijzondere reis wil Bruinvels bij andere mensen aandacht te vragen voor de gebeurtenissen in de oorlog. "Ik wil delen wat er is gebeurd. Het belangrijkste doel is dat mensen niet vergeten wat er destijds gebeurd is."Bruinvels blijft drie dagen in Westerbork, net als zijn oma destijds. Daar wil hij met andere mensen in gesprek gaan. Vervolgens pakt hij weer de trein. "Dan rijden we door naar Duitsland en Polen. Op 4 juni komen bij Sobibor aan, het vernietigingskamp op de grens met Wit-Rusland en Oekraïne, waar de mensen bij aankomst eigenlijk meteen vergast werden.