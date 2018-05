Avondvierdaagsen krijgen mogelijk te maken met slecht weer

ASSEN - Flinke buien met onweer komen in de middag en avond over Drenthe heen. Verschillende avondvierdaagsen moeten rekening houden met een grote plens water.

Rond 15.00 uur komen de eerste korte, maar hevige, buien met onweer en waarschijnlijk hagel naar onze provincie. Die buien kunnen volgens weerman Roland van der Zwaag overal in de provincie plaatsvinden.Vanuit Duitsland komen tussen 18.00 uur en 19.00 uur geclusterde buien Drenthe binnen. Die houden volgens onze weerman langer, tot ongeveer 22.00 uur, aan en zullen waarschijnlijk meer regenoverlast veroorzaken.Zoals het nu lijkt, krijgen vooral avondvierdaagsen in het noorden en oosten van Drenthe last van de regen en het onweer. Rond het middaguur komt meer duidelijkheid over welke Drentse avondvierdaagsen rekening moeten houden met het slechte weer.Check voor actuele verwachtingen ons weerbericht