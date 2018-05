Henk Wijngaard gaat eindelijk zijn nichtje Shania Twain ontmoeten

EMMEN - In oktober gaat zanger Henk Wijngaard uit Emmen zijn nichtje Shania Twain ontmoeten.

Evenementenorganisatie Mojo heeft een VIP-kaart voor hem en zijn zoon geregeld. "Het was een kwestie van contact opnemen met de persagent en mijn verhaal vertellen."Wijngaard deed al wel eerder pogingen om Twain te ontmoeten, maar die mislukten. "Zo'n vrouw wordt natuurlijk ook gigantisch afgeschermd."Maar hoe is het mogelijk dat 'onze' Drentse zanger familie is van de wereldberoemd Canadese zangeres? Henk legt het uit: "Mijn vader was een Canadese tankcommandant, gelegerd in Gieten. Hij logeerde in hotel Braams.""Mijn moeder en haar zus waren daar kamermeisjes. Ze waren allebei verliefd op een Canadese soldaat. De ene ging mee naar Canada, maar mijn moeder bleef hier met mij. Mijn opa zag het geluk voor mijn moeder niet zitten met hem en op de een of andere manier wilden ze mij ook niet kwijt", vertelt Wijngaard. Zijn Canadese vader stichtte vervolgens een nieuw gezin.Zo'n twee jaar geleden kwam uit dat Wijngaard familie is van Shania Twain, maar dat vindt hij niet het belangrijkst. Wijngaard bleek namelijk ook een halfbroer te hebben."Ik heb nooit een broer of een zus gehad en het is een hele ontdekking dat je die ergens hebt rondlopen." En dus ziet Henk de ontmoeting met Twain niet als hét hoogtepunt van deze ontdekkingsreis. "Het mooiste zou zijn dat ik erachter zou kunnen komen dat mijn halfbroer nog leeft en dat Shania contact met hem heeft."Wijngaard hoopt dan ook dat Shania hem in contact kan brengen met zijn halfbroer.