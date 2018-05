Stelling: Ik slaap liever alleen

ASSEN - Mensen die met z'n tweeën in één bed slapen, slapen minder goed, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom zijn er stellen die er bewust voor kiezen niet samen te slapen. Het AD kopt vandaag dan ook: 'Samen slapen? Waarom zou je!'

"Door beweging en geluid stoor je elkaar ongewild in je slaap. Daar word je niet altijd wakker van, maar het zorgt wel voor een minder diepe rust", vertelt neuroloog Viviane van Kasteel van het Slaap Waakcentrum SEIN in Groningen en Zwolle in het AD Toch is samen slapen toch beter, vindt Van Kasteel. "De geborgenheid, het prettige samenzijn, de intimiteit: dat weegt allemaal op tegen die iets minder stabiele nacht. Bovendien groei je als stel ook naar elkaar toe in slaapbehoefte. Je krijgt op een gegeven moment meer eenzelfde patroon in beweging en ritme. Dus je kunt er ook aan wennen."