'Commandant wilde dat alle treinkapers dood waren'

DE PUNT - De commandant van de mariniers die een einde maakten aan de Molukse treinkaping bij De Punt, had liever gezien dat alle kapers om het leven waren gekomen. De zoon van een toenmalige topambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat.

De zoon, Mark de Graaf, verklaart volgens het Algemeen Dagblad over een gesprek met zijn vader na de beëindiging van de treinkaping. Daarbij kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven."Mijn vader vertelde mij dat hij na afloop van deze treinkaping de commandant van de mariniers complimenteerde met – wat hij noemde – de geslaagde operatie, waarop de commandant antwoordde: ‘Helaas niet helemaal geslaagd, want ze hadden allemaal dood gemoeten'", verklaart De Graaf.Nabestaanden van de kapers vermoeden dat er van hogerhand een bevel lag om de Molukkers in de trein te doden. Volgens hen zouden meerdere kapers zijn geëxecuteerd tijdens de bevrijdingsactie.Advocaat van de nabestaanden van de kapers Liesbeth Zegveld gaat de rechtbank in Den Haag vanmiddag verzoeken om drie marinierscommandanten van de actie onder ede te verhoren. Ook wil zij dat toenmalig minister van Justitie Dries van Agt en oud-generaal Henk van den Breemen voor de rechter verschijnen voor een verhoor.De mariniers en het ministerie van Defensie ontkennen de beschuldigingen. Ook oud-minister Dries van Agt wil niets van de aantijgingen weten.