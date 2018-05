Deel dit artikel:











'Enorme cocktail' aan rupsen leidt tot kale bomen Boswachter Evert Thomas bij een aangevreten eik (foto: Erwin Kikkers/RTV Drenthe)

SCHOONLOO - Waar komen die kale bomen in onze provincie vandaan? Het is een vraag die veel mensen bezig lijkt te houden.

Boswachter Evert Thomas kan er kort over zijn: "Het komt door een enorme cocktail aan rupsen die er tekeer zijn gegaan en die zich helemaal hebben volgegeten in die heerlijke inlandse eikenblaadjes."



Jaarlijks

Volgens Thomas komt het elk jaar voor. "Het is wel heel wisselend qua hoeveelheid. Hier in Schoonloo zie je er nog veel groene bomen tussen staan. Dus blijkbaar zijn de rupsen niet heel ver gekomen. Dan komt straks het moment dat ze aan draadjes uit de bomen naar beneden zakken. En dat ze aan je jas hangen, je kent het wel.



Een groot aantal rupsen is geen lang leven beschouwd, legt de boswachter uit. "Een heel leger aan vogeltjes gaat op jacht om zoveel mogelijk van die rupsen in de bekjes van jonge vogels te proppen. Wat dat betreft past het allemaal heel mooi en voorkomt het dat we plagen krijgen."



Blad groeit weer aan

Maar is het eigenlijk erg als al die bomen kaal worden gevreten? "Helaas kunnen bomen niet praten, anders hadden we het even kunnen vragen", grapt Thomas. "De boom groeit er iets minder door. De energie die normaal naar de groei van de stam gaat, wordt nu gestopt in het vormen van nieuwe blaadjes.



Thomas vervolgt: "Eind juni komt het Sint-Janslot. Dat betekent dat de boom voor de tweede keer gaat uitlopen. Het is zijn redding en achtervang, maar het is dan allemaal wel net even wat minder mooi. Als een boom dit iedereen jaar weer beleeft, kan het zijn dat-ie doodgaat."