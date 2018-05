Is de terugkeer van de wolf goed voor het Drentse landschap?

Is het goed voor het landschap in Drenthe als de wolf terugkeert? Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Mammal Research Institute van de Poolse Academie van Wetenschappen denken van wel. Vooral in gebieden waar veel herten en reeën leven.

Eerder legde wolvendeskundige Aaldrik Pot al uit dat het goed is dat de wolf terugkomt. "De wolf is net als bijvoorbeeld het edelhert en de bever een sleutelsoort. Dat wil zeggen dat ze een grote invloed kunnen hebben op hun omgeving, planten en dieren."Wolven jagen op reeën en herten. Daardoor moeten deze prooidieren op hun hoede zijn zodra er wolven in een gebied zitten. Professor Chris Smit legt uit dat de plekken waar wolven minder actief zijn, veiliger zijn voor reeën en herten. "Hier is de kans kleiner dat een wolf hen doodt." Een veilige plek is in de buurt van mensen. Wolven blijven daar weg. Hoe verder de reeën en herten de natuur in trekken, hoe gevaarlijker het wordt.Op plekken waar de wolf zit, moeten herten en reeën dus goed opletten. Hierdoor hebben ze minder tijd om naar eten te zoeken. Het onderzoek in Polen heeft dit bevestigd. De onderzoekers vonden meer knabbelsporen in de buurt van mensen. "Deze sporen namen af naarmate we verder weg gingen", aldus Annelies van Ginkel, onderzoeker bij de RUG en het Mammal Research Institute.Doordat de reeën en herten moeten opletten, hebben ze minder tijd om van jonge bomen te eten. Hierdoor kunnen deze uitgroeien tot volwassen bomen. En dat betekent dat de diversiteit in het bos toeneemt. Toch moeten we niet te hoge verwachtingen hebben van de invloed van de wolf op het landschap. "Desalniettemin zal de wolf op kleine schaal een waardevolle aanvulling zijn voor het Nederlandse landschap”, meent van Ginkel.