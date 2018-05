FC Emmen raakt Thijs Dallinga kwijt aan Jong FC Groningen

VOETBAL - Eerder deze maand wilde Thijs Dallinga niet teveel ingaan op vragen over zijn toekomst, maar nu is er duidelijkheid: de 17-jarige spits verruilt FC Emmen voor FC Groningen.

