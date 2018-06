Soort van de maand: de dagpauwoog

De maand juni is begonnen en dat betekent tijd voor een nieuwe soort van de maand. In juni zetten we samen met Heel Drenthe Zoemt en IVN Regio Noord de dagpauwoog in het zonnetje.

De dagpauwoog is een bontgekleurde vlinder die veel voorkomt in ons land. Deze vlinder is niet moeilijk te vinden, overal waar de zon schijnt en voldoende bloemen staan kan hij leven. Je ziet ze in bloemrijke graslanden maar ook in de tuin. In de winter blijft de dagpauwoog in ons land. Dan gaan ze naar binnen en heb je kans om er eentje te vinden in huis of in de schuur.In de lente komen ze tevoorschijn. Omdat deze vlinders hier overwinteren, zijn het een van de eerste vlinders die we zien. Ze gaan op zoek naar een partner om te paren en leggen vervolgens zo'n 800 tot 1000 eitjes.Een waardplant is een plant waar andere soorten op én van leven. In het geval van vlinders is het meestal de plant waar zij hun eitjes op afzetten. Enkele weken later komen de rupsen uit, die meteen kunnen beginnen met eten.Sommige vlinders zijn kieskeurig en maken maar van één plant gebruik. Bijvoorbeeld de sleedoornpage die zijn eitjes alleen op de sleedoorn afzet. De dagpauwoog legt zijn eieren vooral op de brandnetel. Een goede keuze want deze plant komt in grote aantallen op verschillende plekken voor. Denk aan bosranden, wegbermen, industrieterreinen en zelfs vuilstortplaatsen.De rupsen zijn zwart van kleur en vallen behoorlijk op tussen de groene bladeren. Over hun hele lichaam hebben ze kleine, witte stippen en zwarte stekels. Als ze aangevallen worden, bewegen ze gelijktijdig het achterlijf heen en weer om de vijand in de war te brengen. Ook kunnen ze hun maaginhoud over de vijand uitbraken. Als je de rups aanraakt, rolt hij op tot een bal en laat hij zich op de grond vallen.De rupsen verpoppen meestal aan de onderkant van het blad. De pop hangt ondersteboven aan het blad en zit aan één kant vast met spinsel, een sterke draadachtige stof. Na twee tot vier weken komt er een vlinder uit. De vlinder blijft eerst nog even zitten omdat zijn vleugels niet meteen klaar zijn om te vliegen.De meeste vlindersoorten leven enkele dagen tot weken. Maar de volwassen dagpauwoog kan in vergelijking erg oud worden, wel enkele maanden. Naarmate ze ouder worden, hebben ze vaker beschadigde vleugels.De dagpauwoog heet zo omdat deze vlinder overdag actief is en ronde vlekken op de vleugels heeft die doen denken aan de vlek op mannelijke pauwenveren. In het Engels heet de vlinder dan ookElke week heeft IVN Regio Noord een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaan we op zoek naar brandnetels.Ben je wel eens geprikt door een brandnetel? Vast wel! Dat is niet fijn en de bultjes die je krijgt jeuken ook enorm. Gelukkig kun je in de natuur andere planten vinden om te zorgen dat de jeuk en de pijn iets minder wordt: zoals hondsdraf, weegbree en dovenetel.Weet je wie wel dol op brandnetels is? De rups van de Dagpauwoog. Die prachtige vlinder met mooie ogen op haar vleugels. De dagpauwoog legt haar eitjes op de brandnetel, omdat ze weet dat haar rupsen er dol op zijn. Of eigenlijk lusten ze alleen maar brandnetel, van andere planten krijgen ze buik- en hoofdpijn.Dus wanneer je rupsen van de Dagpauwoog wilt vinden zoeken dan op de brandnetel. Ze legt het liefst haar eitjes op brandnetels dicht bij het water.Trouwens brandnetels zijn ook voor ons prima eten! Je kan er thee van zetten, soep van koken of gebruiken in een hartige taart in plaats van spinazie. Of je maakt een groene smoothie met brandnetel erin! De lekkerste brandnetels zijn brandnetels die nog niet zo oud zijn, dus wat kleinere.Als je brandnetel wil plukken zonder je te prikken kan dat op verschillende manieren.-houd je adem in als je de brandnetel plukt.-vraag lief of die je alsjeblieft niet wil prikken.-zorg dat je met de haartjes mee plukt, van onder naar boven.-of doe gewoon handschoenen aan!Heb je thuis iets lekkers gemaakt met brandnetel, deel dit dan op Jouw Roeg . En heb je een heerlijke groene smoothie bedacht met brandnetels erin: doe dan mee aan de wedstrijd ' Zonder is Gezonde r'.